Motorine 1 lira 80 kuruşluk zam geldi Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı yapıldı. Benzin grubuna ise herhangi bir zam yansımadı.

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Rusya ve Ukrayna savaşıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş, dövizdeki dalgalanmayla birlikte değişmeyi sürdürüyor.



Temmuz ayında ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

Motorine 1 lira 80 kuruş zam

Son motorin zammının ardından araç sürücülerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

Motorinin litresine 1 lira 80 kuruş zam yapıldı. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olurken, güncel fiyata göre İstanbul'da motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.

"3-4 lira zam yapılacak" iddiası

Benzin grubuna ise herhangi bir zam yapılmadı. Benzinin litresi ortalama 36.13 liradan satılmaya devam ediyor.



Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada, "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor" gibi paylaşımlar yapılmıştı. Sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti.



Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor