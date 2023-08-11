Motorine 1 lira 80 kuruşluk zam geldi

Rusya ve Ukrayna savaşıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş, dövizdeki dalgalanmayla birlikte değişmeyi sürdürüyor.
Temmuz ayında ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.
Motorine 1 lira 80 kuruş zam
Son motorin zammının ardından araç sürücülerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı.
Motorinin litresine 1 lira 80 kuruş zam yapıldı. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olurken, güncel fiyata göre İstanbul'da motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.
"3-4 lira zam yapılacak" iddiası
Benzin grubuna ise herhangi bir zam yapılmadı. Benzinin litresi ortalama 36.13 liradan satılmaya devam ediyor.
Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada, "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor" gibi paylaşımlar yapılmıştı. Sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor