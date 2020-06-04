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    Motosikletle domuza çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Orhangazi-İznik karayolunda, aniden karşısına çıkan yaban domuzuna çarpan İbrahim Kurhan, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 06:48
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    Motosikletle domuza çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Kaza gece yarısı Orhangazi İznik karayolunda Keramet ile Boyalıca mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyreden 45 yaşındaki İbrahim Kurhan, yola aniden çıkan yaban domuzuna çarptı.

    MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI

    Devrilen motosikletten düşen Kurhan, yol kenarında bulunan arsada ki zeytin ağacına çarparak yaşamını yitirdi.

    KAZA YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler kaza yerine ambulans ve jandarma ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri Kurhan’ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
    Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başladı.

    Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı.

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