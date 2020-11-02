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    MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ortamını bozmaya kalkan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 02.11.2020 - 11:18
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:30
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    MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonun bilançosunu paylaştı.

    Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

    MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi #1

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