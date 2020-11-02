MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ortamını bozmaya kalkan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonun bilançosunu paylaştı.

Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.