MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ortamını bozmaya kalkan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
- AA
- 02.11.2020 - 11:18
- Güncelleme : 02.11.2020 - 11:30
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonun bilançosunu paylaştı.
Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.