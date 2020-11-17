MSB: Ege ve Akdeniz'de NEXUS ACE görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, ileride yapılacak olası NATO harekâtı ve tatbikatlarına hazırlık amacıyla Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevinin icra edildiğini açıkladı.

Türkiye, her ne kadar uluslararası alanda, üye ülkelerle özellikle terörle mücadelede çifte standarda maruz kalsa da NATO yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmeyi sürdürüyor

NATO BAĞLAMINDA "NEXUS ACE" GÖREVİ

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, NEXUS ACE görevine dair bilgilere yer verildi:

"NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması, NATO standart harekât usullerinin uygulanması, geliştirilmesi ve ileride icra edilecek olası NATO harekâtı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi. 13 ve 16 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı. NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağımız görev yaptı."