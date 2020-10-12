MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor

Milli Savunma Bakanlığı, sınır bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinin bilançosunu paylaştı.

Sınır boylarında kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmediğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

HUDUT HATLARINDA ELE GEÇİRİLENLER

"Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermedi.

Her iki bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 av tüfeği, 50 pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildi."

Açıklamada, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.