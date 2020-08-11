Oruç Reis'in helikopterden çekilen görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'deki Oruç Reis ve ona koruma sağlayan donanma unsurlarının helikopterden çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Oruç Reis sismik tarama gemisi'de Türk Deniz Kuvvetleri refakat ve koruma sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından sahadaki gemilerin helikopterden çekilen görüntülerini paylaştı.

MSB: Misakımız mavi vatanımızdır VİDEO

"HAKLARIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Paylaşımda, “Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır” ifadeleri kullanıldı.