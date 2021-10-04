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Muğla’da 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’da 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Muğla kıyı şeridinde Yunanistan tarafından Türk karasularına lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor.