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    Muğla'da karaya oturan tekneyi kurtarma çalışması

    Marmaris ilçesinde Kızkumu bölgesinde karaya oturan lüks tekne, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 17:09
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    Muğla'da karaya oturan tekneyi kurtarma çalışması

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında lüks bir tekne karaya oturdu.

    Muğla'da karaya oturan tekneyi kurtarma çalışması VİDEO

    TEKNEYİ İTEREK KURTARDILAR

    Deniz üzerindeki yürüyüş güzergahında karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi iterken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

    Muğla da karaya oturan tekneyi kurtarma çalışması #1

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