Marmaris ilçesinde Kızkumu bölgesinde karaya oturan lüks tekne, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında lüks bir tekne karaya oturdu.

Muğla'da karaya oturan tekneyi kurtarma çalışması VİDEO



TEKNEYİ İTEREK KURTARDILAR

Deniz üzerindeki yürüyüş güzergahında karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi iterken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.