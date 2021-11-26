Bodrum ilçesindeki bir tırın dorsesi, telefon kablolarına takılınca 2 telefon direğini kırarak devirdi. Kırılan direklerden biri park halindeki 2 otomobile vurdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tır dorsesiyle etrafa korku saçtı.

Turgutreis karayoluna ilerleyen Kadir Yüzlek idaresindeki 26 TK 774 plakalı tırın dorsesi, rüzgarla aşağı sarktığı iddia edilen telefon kablolarına takıldı.

Kabloların gerilmesiyle birlikte caddenin her iki yanındaki 2 telefon direği kırılarak devrildi.

ÇÖP KONTEYNIRI METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kırılan direklerden biri bölgede park halindeki 2 otomobile çarptı, otomobillerden birinin lastiği patladı.

Kabloların takıldığı trafik levhası yıkıldı, çöp konteynırı metrelerce sürüklendi. Tır sürücüsü, otomobil lastiğinin patlama sesini duyunca durdu. Hasar alan park halindeki 2 otomobilden 1’inde bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Muğla'da tırın dorsesi telefon direklerini kırdı VİDEO

"İYİ Kİ CANA GELMEDİ"

Tır sürücüsü Kadir Yüzlek, kaza anını şu sözlerle anlattı:

"Sanayi istikametinden aşağı doğru gelirken birden ses duyduk. Bir otomobilin lastiği patlayınca bizi şaşırttı. Kabloyu takıp koparmış. Biz de durduk ama iş işten geçti. İyi ki cana gelmedi".