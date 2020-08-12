Muharrem Erkek'e basın toplantısı bitirten HDP sorusu

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, basın toplantısını, bir vatandaşın sorduğu HDP sorusu nedeniyle sonlandırdı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Barosu'nu ziyaret etti.

Erkek, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan ve Muharrem Erkek'in Yahya Amca şeklinde hitap ettiği bir kişi de soru sormak istedi.

Erkek, "Yahya Amcacığım konuşacağız, basınımızın soruları bittikten sonra yine buradayız, zaten hep beraberiz." diyerek şahsı susturmaya çalıştı.

CHP'li vekile basın toplantısı bitirten HDP sorusu VİDEO

"NEDEN HDP İLE BİRLEŞTİK DEMİYORSUNUZ"

Fakat sorusunu sormakta ısrar eden Yahya isimli şahıs, Erkek'e "Demokrasi demokrasi diyoruz, 6 milyon oy alan HADEP'le (HDP) birleştik diyemiyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Demokrasiyse ya bunu kapatacaksınız, ya da..." dedi.

Muharrem Erkek, bunun üzerine basın mensuplarına teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.