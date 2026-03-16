Murat Kurum, Hatay'da inşa edilen 'Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti'ni paylaştı

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için başlatılan kapsamlı konut seferberliği kapsamında Hatay'da, binlerce konut ve köy evi tamamlandı.

Kumlu'daki kırsal uydu kent projesi, bu çalışmaların en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerin deprem güvenliği, geniş kullanım alanı ve bahçe düzenlemesiyle vatandaşların hem güvenli hem de huzurlu bir yaşam sürmesini hedefliyor.

TAMAMLANAN KÖY EVLERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlanan köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımına "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" notunu düştü.

Kurum'un paylaşımı, depremzedelerin yüzündeki gülümsemeyi ve devletin 'sözden eyleme' yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

777 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinde 21 mahalleden gelen vatandaşlar, modern köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere 777 köy evi inşa edildi.

"BUNDAN DAHA MUTLU OLUNUR MU?"

Kurum'un paylaşımında ev sahiplerinden Mehmet Alkışar, "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerine yer vererek, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı." ifadesini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahibi Alkışar, evlerinin büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bak mutfak hariç toplam 4 oda var. 4 artı 1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz, şimdi bundan daha mutlu olur mu? Devlet evini vermiş sana."



"KOCAMAN BİR ŞEHİR OLUŞTURDULAR BURADA"

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir senede bitirdiler. Emek vermişler evlere, kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı, her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok."

"BU EVDE DEPREM KORKUSUNU YAŞAMIYORUM"

Ev sahibi Firdevs Çınar ise anahtarı teslim aldığında mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik, tere ektik, her şeyi, her şeyi ektik." ifadesini kullandı.

Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar da artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, "Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük. Çok demir kullandılar, evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.