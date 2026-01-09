Muş TOKİ kura çekimi 2026 | Saat kaçta başlayacak? Canlı İzle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta kura süreci heyecanı başlıyor.

Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından, hak sahiplerini belirleyecek çekiliş için geri sayım başladı.

Noter gözetiminde ve şeffaflık ilkesiyle yapılacak kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri netleşecek.

Başvuru yapan binlerce vatandaş ise şimdi “TOKİ Muş kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte kura çekimine ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri resmi kanallar…

MUŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Açıklanan programa göre TOKİ Muş kura çekimi, 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Kura çekimine Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

Şeffaflık esasına göre yapılacak çekilişle birlikte, Muş genelinde projeye ayrılan 2 bin 142 sosyal konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler, kısa süre içerisinde vatandaşların erişimine açılacak.

Başvuru yapan adaylar, sonuçlara iki resmî kanal üzerinden ulaşabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak listeler üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Ayrıca sonuçlar, e-Devlet Kapısıaracılığıyla da T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek.