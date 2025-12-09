Muş’ta etkili kar yağışı ulaşımı durdurdu

Muş’ta akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışı, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde tipi zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

HASKÖY-MUTKİ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kar yağışının en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Hasköy–Mutki güzergâhında, 0-11. kilometreler arası güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları çağrısında bulundu.

TOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, yolun yeniden açılması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Tipinin etkisini azaltmasıyla birlikte trafiğin kontrollü olarak yeniden sağlanması hedefleniyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, kar lastiği ve zincir kullanımının önemine dikkat çekerek, sürücüleri olası buzlanma ve kapanma risklerine karşı tedbirli olmaya davet etti.