Urartulara ait 3 bin yıllık kaya mezarında yaşamlarını devam ettiren yarasalardan alınan örneklerle koronavirüs gibi hastalıklara yönelik çalışma yapılacak.

Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan 2 Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesine ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alpaslan 1 ve 2 barajlarında su tutulmaya başlanmasıyla birlikte Urartulara ait olan 3 bin yıllık kaya mezarı, baraj gölünde oluşan ada içerisinde kalacak.

HASTALIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Kaya mezarında yaşamlarını sürdüren yarasalar koruma altına alınırken, proje kapsamında yarasalardan alınan örnekler üzerinde koronavirüs gibi yarasaların taşıyıcı olduğu hastalıklarla ilgili çalışma yapılacak.

Muş'ta kaya mezralarında yaşayan yarasalar koruma altında

2 BİN BİREY YARASA

Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, Urartulara ait kaya mezarında 3 farklı türde 2 bin birey yarasanın yaşadığını açıkladı.

"ARTIK RAHATSIZ EDİLMEYECEKLER"

Bu tür mekanları yarasaların sığınma alanı olarak kullandığını anlatan Bulut, “Sığınakta 3 ayrı yarasa türü kaydettik. Burayı yarasalar tüneme ve üreme amaçlı kullanıyor. Mezar içerisinde bir odada 2 bin birey yarasa var. Genç birey yarasalarda görüyoruz. Aşağıdaki bölümlerlerdeki yarasa sayısının varlığını bilemiyoruz. Ülkemizdeki ve Avrupa’daki tüm yarasa türleri koruma altında. Bu ve buna benzer mağaralar turizme açıldığından ve insanlarda merak uyandırdığından yarasaların yaşam alanları tahrip edilmekte. Definecilerin verdiği tahribatlarla da yarasa tüneklerine zarar verilmekte. Bu kaya mezarı baraj gölünün içerisinde bir ada olacak. Sadece botla erişilebilecek. İnsanların kolaylıkla ulaşamadığı bir yer olacak. Bu yüzden de yarasalar için iyi bir sığınma alanı olacak. Yarasalar artık rahatsız edilmeyecek” dedi.

"YENİ EKOSİSTEMLER OLUŞUYOR"

Muş Ovası'na hayat verecek olan Alpaslan 2 barajı aynı zamanda ekosisteme de katkı sağlayacak.

Alpaslan 2 baraj gölünde su tutulmaya başlandığını hatırlatan Hitit Üniversitesi’nda görevli Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, “Su tutma işlemi devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda baraj gölünün binlerce su kuşu bireyine ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Baraj gölleri oluşturduğu sulak alanlarla bir sürü kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yeni ekosistemler oluşturuyor. Alpaslan 2 barajı gölünde önümüzdeki kış mevsiminde onlarca farklı türden binlerce kuşun burada kışlamasını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.