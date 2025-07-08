Ne Antalya ne Muğla! Bu illerde lahmacun yemek cep yakıyor

Research İstanbul tarafından yapılan bir çalışma sonucunda yaz aylarında sahil kentlerinde fiyatıyla gündemden düşmeyen lahmacun Haziran ayında Türkiye genelinde ortalaması 123,24 TL’ye yükseldi.

Lahmacun Endeksi adı verilen çalışmaya göre artış oranı 1.22 ile sınırlı kalırken aynı zamanda lahmacunun en pahalı olduğu şehirlerde listelendi.

Binlerce liralık lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen yazlık bölgelerin yanı sıra bakın lahmacun fiyatının en yüksek olduğu iller hangileriymiş.

EN PAHALISI BU İLLERDE

Bodrum, Antalya, İzmir gibi yazlık bölgelerde beachlerde satışı yapılan binlerce liralık lahmacunların yanı sıra Research İstanbul tarafından yapılan Lahmacun Endeksi’ne göre lahmacun satışının en pahalı olduğu 6 il fiyatlarıyla birlikte listelendi. İşte, o iller…

1- Adana – 234,3 TL

2- Mersin – 182,3 TL

3- İzmir – 155,83 TL

4- Muğla – 141,37 TL

5- Antalya – 134,38 TL

6- Aydın – 129,35 TL