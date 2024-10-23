Ne Beşiktaş, Ne Caddebostan! İstanbul'un yeni sahili dolup taşıyor...

Yağmur Dinç

İstanbul sahilleri; vatandaşların stresini attığı, yürüyüş yaptığı ve temiz hava aldığı yerler oluyor.

Deniz kenarında keyif yapmak isteyenlerin tercihi ise genellikle popüler sahiller oluyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Bebek, Tarabya, Yeniköy, İstinye, Beşiktaş; Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Kanlıca, Caddebostan gibi sahiller tercih ediliyor.

Ancak İstanbullular'ın yeni gözdesi değişti.

Artık herkes oraya akın ediyor...

MALTEPE SAHİLİ

Maltepe sahili, vatandaşların yeni uğrak noktası oluyor.

Sahil boyunca uzanan yürüyüş ve koşu yollarında deniz manzarasının tadını çıkaranla aynı zamanda spor da yapıyor.

Yeşil alanı oldukça geniş olan Maltepe sahili; piknik, oyun alanları, kafeler, spor alanları ve gün batımı ile göz kamaştırıyor.