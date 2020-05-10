Nefes borusuna erik kaçan 14 aylık Alya, kurtarılamadı

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Zonguldak'ta, ikiz çocuklardan 14 aylık Alya, ağzına attığı eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Feride-Sezer Aslan çiftinin Alya ve Asya ismini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.

14 aylık olan Alya Aslan'ın dün akşam saatlerinde yemeğe çalıştığı erik, nefes borusuna kaçtı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ilk müdahalede bulunduğu Alya, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Alya Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN BÜYÜK ACISI

Acı haberle yıkılan Feride-Sezer Aslan çifti, büyük üzüntü yaşadı. Alya Aslan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Merkeze bağlı Hacıali köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Alya Aslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"ÇOK ZOR"

Muhtar Şahin Akçay, "Erik, çocuğun boğazına kaçıyor. Cenazeyi hastaneden aldık ve köyde defnettik. Çok zor. Allah ailesine sabırlar versin." dedi.