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    Niğde'de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor

    6 yaşından beri fırıncılık yapan bir vatandaş, günde 2 bin adet ürettiği Fertek halkasını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Fırıncı, Fertek halkasını mahalledeki çocuklara ücretsiz veriyor.
    • DHA
    • 23.08.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 10:44
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    Niğde'de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor

    Niğde Merkez Fertek Mahallesi’nde 30 yıl önce kendi kurduğu fırında ekmek ve 'Fertek halkası' üreten Cengiz Atalay, 6 yaşında fırıncılık yapmaya başladı.

    70 yıldır fırıncılık yapan Atalay'ın günde yaklaşık 2 bine yakın 'Fertek halkası' sattığı fırının, Niğde’nin çeşitli bölgesinden gelen müşterilerinin yanı sıra il dışından da birçok müşterisi bulunuyor.

    TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA KARGOLUYOR

    Atalay, kentteki müşterilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına da kargoyla ürün gönderdiğini söyledi.

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    SİMİT SATARAK SEKTÖRLE TANIŞTI

    'Fertek halkası'nı mahalledeki çocuklara ücretsiz verdiğini dile getiren Cengiz Atalay, okula gitmediği için 6-7 yaşında simit satmaya başlayarak, sektörle tanıştığını kaydetti.

    HER YERDEN TALEP VAR

    Ürünlerini doğal malzemelerle ürettiğini aktaran Atalay, "Eskiden tahin yağıyla yaptığımız bu ürünü şimdilerde ayçiçek yağından yapıyoruz. Ürünlerim çok beğeniliyor. Buradan alıp başka kentlere götürenler olduğu gibi ben de başka şehirlerden arayıp isteyenlere koliyle gönderiyorum. İçeriğinde tahin, yağ, süt ve su bulunan bu ürün çok lezzetli" dedi.

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    Niğde de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor #3

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    Niğde de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor #6

    Niğde de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor #7

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    Niğde de fırıncı, günde 2 bin adet Fertek halkası üretiyor #9

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