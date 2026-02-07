Ödemiş–Salihli yolunda heyelan: Ulaşım kısa süreli durdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu saat 06.00 sıralarında Ödemiş–Salihli yolunun 2’nci kilometresinde, bölgede etkisini artıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak ve taşların kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.