Abone ol: Google News

Ödemiş–Salihli yolunda heyelan: Ulaşım kısa süreli durdu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Ödemiş–Salihli yolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 13:13
Ödemiş–Salihli yolunda heyelan: Ulaşım kısa süreli durdu
  • Ödemiş–Salihli yolunda şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi ve yol kapandı.
  • Karayolları ekipleri 3 saat çalışarak yolu tekrar trafiğe açtı.
  • Bölgede başka risklere karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Bu saat 06.00 sıralarında Ödemiş–Salihli yolunun 2’nci kilometresinde, bölgede etkisini artıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak ve taşların kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İç Haber Haberleri