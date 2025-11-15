Ordu-Sivas kara yolunda kar engeli: Ulaşıma kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu’nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi.

KAR KALINLIĞI 40 CM’YE ULAŞTI, EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekiplerinin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.