Ordu-Tokat yolunda heyelan: 300 metrelik yol çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen yağış, yurdun büyük bir kesiminde etkili oldu.

Ordu’nun Tokat’a bağlantısını sağlayan Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu’nun Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde ise sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

HEYELAN SONRASI YOL ÇÖKTÜ

Heyelan nedeniyle yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünde çökme oluştu.

Göçüğün derinliğinin yaklaşık 30 metreye ulaştığı belirtilirken, yol kenarındaki 300 metre uzunluğundaki istinat duvarı da yıkıldı.

Çökme sonrası yol, Ordu ve Tokat istikametinde trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede toprak kaymasının yer yer devam ettiği gözlenirken, ulaşım ara arterler üzerinden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay jandarma ve karayolları ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. AFAD Ordu İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaparken, heyelanın meydana geldiği sırada yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Bölgede çalışmalar sürdürülüyor.