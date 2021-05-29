Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada ev ateşe verildi

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada ev ateşe verildi

Osmaniye'de iki aile arasındaki tartışmada, taraflardan biri husumetlisinin evini ateşe verdi.

Osmaniye'ye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

YANAN EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerinin evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mahalleye gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken, yanan evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.