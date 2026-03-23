Manisa'da otomobil motosikletliye çarpmamak için bakkala daldı

Manisa'da gelen motosikletliye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobilin bakkal dükkanına girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde otomobil sürücüsü, karşısına aniden çıkan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil, bakkal dükkanına girdi.
YARALANAN OLMADI
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bakkal dükkanında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)