Pençe Kaplan operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde faaliyetleri sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.

TERÖRİSTLER ROKET İLE SALDIRDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü Gülhane Eğt. ve Arş. Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit oldu.

ŞEHİT HABERİ, TRABZON'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTI

Şehidin acı haberi, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

TRABZON VALİLİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit İsmail Şebelek için Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş’umuz İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete erişmiştir. Şehidimizin naaşı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra (13:00-14:00 gibi) Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzona uğurlanacak ve Trabzon Havalimanında karşılanacaktır. Şehidimiz, 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçemizde merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı ilçemize bağlı Fındıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında topağa verilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, silahlı kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."

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