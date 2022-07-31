Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe’nin şehit olduğu bildirildi.
- Haber Merkezi
- 31.07.2022 - 07:58
- Güncelleme : 31.07.2022 - 08:04
Terör operasyonlarının sürdüğü Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe’nin şehit olduğu duyuruldu.
Keçe'nin arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
MSB'den açıklama
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kahraman silah arkadaşımız 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"