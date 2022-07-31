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    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe’nin şehit olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 08:04
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    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    Terör operasyonlarının sürdüğü Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe’nin şehit olduğu duyuruldu.

    Keçe'nin arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    MSB'den açıklama

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kahraman silah arkadaşımız 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu #1


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