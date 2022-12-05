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    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu P.Komd.Bnb. Mehmet Duman şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 23:02
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    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör öergütlerine karşı mücadelesi kararlılıkla devam ederken, bir acı haber daha geldi.

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz daha şehit oldu.

    MSB paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur."

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit #1

    Şehadet haber Adana'daki ailesine ulaştı

    Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit #2

    Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi.

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit #3

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit #4

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    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit #6


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