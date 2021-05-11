Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

5 PKK'LININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği anları paylaştı.

Pençe Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü VİDEO

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"5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.