Pençe Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- İHA
- 11.05.2021 - 19:24
- Güncelleme : 11.05.2021 - 19:58
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
5 PKK'LININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği anları paylaştı.
Pençe Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü VİDEO
"5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.