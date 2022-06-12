Pendik TEM Otoyolu'nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada
- 12.06.2022 - 00:11
Geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında İstanbul Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Tırın karşı şeride geçmesiyle kazaya 4 araç karıştı
Karşı şeride geçen kamyon, Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç da kazaya karıştı.
Kazada ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Kaza kamerada
Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritteki otomobillere çarparak devrildiği görülüyor.