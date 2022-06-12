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    Pendik TEM Otoyolu'nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada

    İstanbul Pendik TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu ile tır ve 4 otomobilin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • 12.06.2022 - 00:11
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    Pendik TEM Otoyolu'nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada

    Geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında İstanbul Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda,  Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

    Tırın karşı şeride geçmesiyle kazaya 4 araç karıştı

    Karşı şeride geçen kamyon, Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç da kazaya karıştı.

    Kazada ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

    Kaza kamerada

    Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritteki otomobillere çarparak devrildiği görülüyor.

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #1

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #2

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #3

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #4

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #5

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #6

    Pendik TEM Otoyolu nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada #7


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