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Pendik TEM Otoyolu'nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada

Pendik TEM Otoyolu'nda yaşanılan zincirleme kaza kamerada

İstanbul Pendik TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu ile tır ve 4 otomobilin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.