DHA

İstanbul'da yaşanılan olayda faciadan dönüldü..

Öğle saatlerinde ilçesi D-100 karayolu Kaynarca mevkiinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin otoparkında park halindeki cip, el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri gitmeye başladı.

2 metre yükseklikten düştü

Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen cip, D-100 karayoluna girdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçların son anda durması faciayı önledi

Görüntülerde, cipin D-100 karayoluna girmesi, kamyonetin son anda kazadan kurtulması ve servis minibüsü ve bir otomobilin son anda kazadan kurtulduğu anlar görülüyor.

Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #1
Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #2
Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #3
Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #4
Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #5
Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak D-1-00 Karayoluna girdi  #6