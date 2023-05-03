Pendik'te el freni çekilmeyen cip, geri kayarak D-100 karayoluna düştü İstanbul Pendik'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak 2 metre yükseklikten düştükten sonra D-100 karayoluna girdi. Seyir halindeki araç sürücüleri son anda durabildi.

DHA

İstanbul'da yaşanılan olayda faciadan dönüldü..

Öğle saatlerinde Pendik ilçesi D-100 karayolu Kaynarca mevkiinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin otoparkında park halindeki cip, el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri gitmeye başladı.

2 metre yükseklikten düştü

Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen cip, D-100 karayoluna girdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçların son anda durması faciayı önledi

Görüntülerde, cipin D-100 karayoluna girmesi, kamyonetin son anda kazadan kurtulması ve servis minibüsü ve bir otomobilin son anda kazadan kurtulduğu anlar görülüyor.