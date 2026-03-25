Perşembe ve cuma için uyarı geldi: Türkiye’den iki il risk altında

Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna yaklaşırken etkisini artırması beklenen sert hava koşullarına karşı uyardı.

Perşembe ve cuma günleri için yapılan açıklamalarda, ani fırtınayla birlikte hortum ve çok kuvvetli yağış riskine dikkat çekildi.

Türkiye’de iki ilin doğrudan etkilenmesi beklenirken, sistemin çevre ülkelerde de etkili olacağı belirtiliyor.

RİSKLİ ÜLKELER SIRALANDI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, etkili olacak olan basınç ve fırtına ile ilgili yaptığı uyarıda etkilenecek ülkeleri sıraladı.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Perşembe ve cuma günü şu ülkelerde durum sıkıntılı:

- Suriye

- Irak

- İran

- Suudi Arabistan

- Birleşik Arap Emirlikleri

- Ürdün

- Kısmen Türkiye (Hakkari, Şırnak)

Derin alçak basınç sistemi buralarda ani fırtına, dolu, hortum ve çok kuvvetli yağışa neden olması bekleniyor.”