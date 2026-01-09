Peynir, yoğurt, kıyma, bal… 16 firma listede! Bakanlık ifşa etti

- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi.
- Listeye 16 yeni firma eklendi ve bu firmalar Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
- Vatandaşlar alışverişlerinde ürün etiketlerini dikkatlice incelemeleri konusunda uyarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.
Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 16 yeni firmanın listeye eklendiği duyuruldu
Güncellenen listede, günlük tüketimde sıkça yer alan bazı ürün gruplarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği belirtildi.
16 FİRMAYI İFŞA ETTİ
Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla hileli ürünleri ve bu ürünleri piyasaya süren firmaları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
Yetkililer, vatandaşlara alışveriş sırasında ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumlarda bakanlığın bildirim kanallarını kullanmaları çağrısında bulunuyor.
İşte güncellenen taklit ve tağşiş listesi: