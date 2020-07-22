Pınar Gültekin'in babası isyan etti

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, canlı yayında kızı için "Kızım şerefli, namuslu olmasaydı bugün kızım yaşardı. Namusu için canını verdi. Benim gözümde şehittir" dedi.

Muğla’da vahşi bir cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi, Türkiye'yi yasa boğdu.

Kanal D’de Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Pınar Gültekin’in acılı babası Sıddık Gültekin, canlı yayında kızının yaşadıklarını anlatı ve isyan etti.

"KIZIM NAMUSLU OLMASAYDI YAŞARDI"

Acılı baba Sıddık Gültekin, kızının şerefi için öldüğünü belirtti.

Baba Gültekin, kızının kendi gözünde şehit olduğunu belirterek "Benim kızımın ismini belki kötüye çıkartmış olabilirler. Kızım şerefli, namuslu olmasaydı bugün kızım yaşardı. Namusu için canını verdi. Benim kızım benim gözümde şehittir. Ben de şehit babasıyım." ifadelerini kullandı

EŞİNE SÖYLERİM DEDİ

Kızının bu ilişkiye defalarca itiraz ettiğini belirten Gültekin, "Kızımla birlikte olmak istiyormuş. Kızım buna defalarca itiraz etmiş. ‘Sen evli insansın, hanımına söylerim’ demiş. Zaten ne zaman ki kızım ‘Ben senin hanımına söylerim’ dedi, bu korkudan cinayeti işledi." dedi.

Pınar Gültekin'in babası: Kızım namuslu olmasaydı ölmezdi VİDEO