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    PKK yine Afrin'de saldırdı: 1 ölü 2 yaralı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, bombalı terör saldırısı sonucu 1 polis öldü, 2 sivil yaralandı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 22:32
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    PKK yine Afrin'de saldırdı: 1 ölü 2 yaralı #1

    Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde yola yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda bir yerel polis gücü mensubu hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.

    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

    GEÇEN HAFTA DA SALDIRDILAR

    Afrin ilçe merkezinde 24 Haziran'da bir motorsiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

    YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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