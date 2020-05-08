Kırıkkale'de bir polis memuru, korona nedeniyle öğrencilere verdiği trafik eğitimi sözünü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde polis memuru Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere salgın öncesinde, kentte özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı trafik parkına götürme sözü verdi.

Ancak koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi yurt genelinin yanı sıra Kırıkkale'de de sosyal yaşamın kısıtlanmasına neden oldu.

Bu amaçla öğrencilere verdiği sözü unutmayan polis memuru Deniz Mutlu, 6-12 Mayıs Trafik Haftası'nı uzaktan eğitim üzerinden gerçekleştirdi.

UZAKTAN TRAFİK EĞİTİMİ VERDİ

Etkinlik kapsamında polis memuru Mutlu tarafından, 20 yaş altı öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden telekonferans aracılığı ile görüntülü iletişim kurularak, trafik kuralları konusunda bilgiler verildi.

Mutlu, trafik haftasının ana teması olan “Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganının öneminden bahsetti.

Polis memuru verdiği sözünü EBA üzerinden yerine getirdi

"YİNE SÖZÜM OLSUN HEPİNİZİ TRAFİK PARKINA GÖTÜRECEĞİM"

Mutlu, "Bu hafta Trafik Haftası. Hepinizi çok seviyorum. Salgın geçtiğinde, her şey normalleştiğinde yine sözüm olsun, hepinizi trafik parkına götüreceğim. Bu süreçte birbirimize kenetlenmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

Yetkililerin açıklaması sonrasında öğrencilerin kısa zaman sonra sokağa çıkabilecekleri müjdesini veren Mutlu, ayrıca öğrencilerden 'dur' işareti yapmalarını ve diğer trafik işaret ve kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Öte yandan etkinlik kapsamında, polis ekipleri tarafından bazı öğrencilerin evine gidilerek Türk bayrağı hediye edildi ve haftanın önemi ile ilgili broşürler dağıtıldı.