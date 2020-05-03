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    Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüse yenik düştü

    İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 03.05.2020 - 12:58
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    Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüse yenik düştü

    İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli olan  ve 'yoksul doktoru' olarak bilinen 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı.

    Dilmener, 1 aydır yoğun bakımda devam eden koronavirüs tedavisinin ardından bugün ise hayatını kaybetti.

    "BİR HOCAMIZI DAHA KAYBETTİK"

    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.” dedi.

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