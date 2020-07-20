Programlanabilir silikon heykeller normal heykelden ucuz

Yurt dışından ciddi maliyetlerde satın alınan heykellere karşı programlanabilir silikon heykeller daha hesaplı.

Türkiye'de birçok belediyenin vazgeçilmezi olan heykellere yeni bir soluk geldi...

Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ve genelde yurt dışından sipariş edilen animatronik silikon heykelleri Eskişehir’de yüz binlerce dolar maliyeti olan heykelleri neredeyse onda bir fiyatına üretiyor.

PROGRAMLANABİLİR HEYKEL

Öğrencilik hayatlarında başladıkları işi en üst seviyeye çıkaran Onur Ata ve Osman Tetik, yaptıkları silikon heykeller ile birçok alana sipariş hazırlıyor.

Yurt dışında 100-150 bin dolara kadar çıkan maliyetleri, atölyelerinde neredeyse onda bir oranına düşürerek yapan ikili, bu heykellerin hareketli ve programlanabilir robot haline getiren tek firma olma özelliği de taşıyor.

TÜRKİYE'DE BİLİNMEYEN BİR ALAN

Ürettikleri heykellerin fiyatının yurt dışı fiyatının onda birine yaptıklarını belirten Onur Ata, heykellerin yapılış aşamasını anlattı. Ata, "Öğrencilik hayatımızda başladığımız animatronik silikon heykelleri bu güne kadar getirdik. Türkiye’de çok bilinmeyen bir alan. Hareketli insan gibi konuşup insan gibi davranabilen heykeller yapıyoruz. Tamamen yazılım temelli otomasyonla çalışıyor. Saçlar, kaşlar ve kirpikler hepsi tek tek dikiliyor, makyajlanıyor. Sonrasında elbise, kıyafet giydirilerek hareketlendirilip alanda yerini buluyor. Son dönemde sağlık sektöründe yapay kadavra gibi açıkların olduğunu fark ettik. Şu an o alanda kendimizi geliştiriyoruz.





"BU HEYKELLER NORMAL HEYKELLERDEN UCUZ"

Yurt dışından ciddi maliyetlerde satın alınan işleri onda bir fiyatına burada üretebiliyoruz. Dışarıya bağımlı olmadan mekanikleri de burada üretiyoruz. Robotların üretiminde sağlam metal parçalar kullanıyoruz. Onlar torna, freze ve CNC’de işleniyor. Ardından üç boyutlu yazılım programlarında tasarlanarak test aşamasına geçiliyor. Onaylanırsa ürünü bitmiş bir şekilde müşteriye teslim ediyoruz” dedi.