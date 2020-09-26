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    Rabia Naz'ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı

    Rabia Naz'ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı

    Giresun'da evinin önünde ölü bulunan ve düşerek öldüğü tespit edilerek takipsizlik kararı verilen Rabia Naz'ın davasında yer alan bir ses kaydı, babası tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 03:41
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    12 Nisan 2018 tarihinde, Giresun ili Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli Sokak'ta ikamet ettiği evin önünde sırtüstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan, ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

    TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz Vatan'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını belirtmişti.

    Rabia Naz ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı #1

    112 SERVİSİ İLE AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN SES KAYDI

    Ailenin itirazlarına rağmen yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

    Rabia Naz'ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı-Video

    "BÜYÜK İHTİMALLE ARABA VURUP KAÇMIŞ"

    Rabia Naz'ı hastaneye götüren ambulans sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanına "Büyük ihtimalle araba vurup kaçmış" diyor.

    Rabia Naz ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı #2

    "YETER Kİ KATİLLER CEZASINI ÇEKSİN"

    Baba Şaban Vatan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ses kaydını dün adliyeden aldığı CD üzerinde yaptığı incelemede bulduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Şahsıma yaptıkları umurumda dahi değil, yeter ki Naz'ımızın adaleti sağlansın. Yeter ki katiller cezasını çeksin"

    Rabia Naz ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı #3

    Rabia Naz'ın ölümü soruşturmasında takipsizlik kararı-haberi için tıklayın

    Rabia Naz ın babası, kızının ölümüyle ilgili ses kaydı paylaştı #4

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