Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

90 yaşında olan ve koronavirüse yakalanan Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, her yıl Bodrum'da verdiği geleneksel yaz davetini bu sene de gerçekleştirdi.

9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç, bu davetin ardından ise koronavirüse yakalandı.

GÖZETİM ALTINDA

Testinin pozitif çıkmasının ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Koç'un, gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Öte yandan Koç'un, Bodrum'daki partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istediği, test yaptırmayanların ise partiye kabul edilmediği basına yansımıştı.

Rahmi Koç Kimdir?