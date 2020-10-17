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    Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    90 yaşında olan ve koronavirüse yakalanan Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 10:46
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    Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, her yıl Bodrum'da verdiği geleneksel yaz davetini bu sene de gerçekleştirdi.

    9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç, bu davetin ardından ise koronavirüse yakalandı.

    GÖZETİM ALTINDA

    Testinin pozitif çıkmasının ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Koç'un, gözetim altında tutulduğu belirtildi.

    Öte yandan Koç'un, Bodrum'daki partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istediği, test yaptırmayanların ise partiye kabul edilmediği basına yansımıştı.

    Rahmi Koç Kimdir?

    Rahmi Koç un koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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