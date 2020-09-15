Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarına mı döndü? TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Beyaz TV'ye tepki gösterdi!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarına dönmesine tepki gösterdi. Hidayet Türkoğlu'nu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hangi hareketi kızdırdı? Hidayet Türkoğlu ne dedi?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye seslendi. Peki, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, neden Beyaz TV'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...

HİDAYET TÜRKOĞLU NEDEN BEYAZ TV'YE SESLENDİ?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşü nedeniyle Beyaz TV'ye tepki gösteren Hidayet Türkoğlu, bunu bir 'hata' olarak değerlendirdi.

HİDAYET TÜRKOĞLU, RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA NE DEDİ?

Hidayet Türkoğlu, Kütahyalı için de "Şeref yoksunu" ifadesini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu için tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarına dönüşüne tepki gösterdi.

"ŞEREF YOKSUNU"

Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YI ELEŞTİRMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.

"BEN ALİYA İZZETBEGOVİÇ HAYRANI BİR İNSANIM"

Gelen tepkiler üzerine özür dileyen ve "Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar" diyen Kütahyalı, programdan çıkarılmıştı.