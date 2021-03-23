Rekabet Kurumu 30 personel alacak

15’İ genel olmak üzere, 10’u hukuk, 5’i ise bilişim alanında olan toplam 30 personel alınacak.

Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kurumun alacağı personel kadroları 15’i genel olmak üzere, 10’u hukuk, 5’i ise bilişim alanı için açıldı.

Yazılı ve sözlü sınav ile yapılacak alımlarda, sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde, "www.rekabet.gov.tr" internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formunu" eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV ANKARA’DA

24 Nisan Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan yazılı sınavın yeri, saati ve sınava katılmaya hak kazananların isimleri, Rekabet Kurumu tarafından internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca, bilgiler adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.