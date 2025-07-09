Resmi Gazete’de yayımlandı: Ulaşım ücretsiz olacak!

15 Temmuz 2016... Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan bu gecede, halkın yazdığı destan hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” kapsamında yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 15 Temmuz 2025 Pazartesi günü bazı önemli raylı ulaşım hatlarında ücretsiz taşımacılık hizmeti sunulacak.

Uygulamanın amacı; yalnızca şehir içi trafiği rahatlatmak değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın bu önemli günde, anma programlarına kolaylıkla katılım sağlamasını mümkün kılmak.

BU HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Resmî açıklamaya göre 15 Temmuz’da, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ücretsiz olacak.

Bu hatlar boyunca gün boyu sürecek ücretsiz ulaşım uygulaması, özellikle büyük şehirlerde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasına olanak tanıyacak.