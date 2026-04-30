Popüler terlik modeli için toplatma kararı çıktı: İşte sebebi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi (GÜBİS) üzerinden bugün yayımladığı raporla, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir ürünü deşifre etti.

Denetimler kapsamında mercek altına alınan ve laboratuvar testlerine tabi tutulan bir çocuk terliği modelinde, kimyasal risk saptandı.

Laboratuvar sonuçlarının ardından Ticaret Bakanlığı vakit kaybetmeden düğmeye bastı.

7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında söz konusu ürünün satışı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

YASAKLANMA SEBEBİ AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan incelemede Gaziantep merkezli Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen "De&Fa" markalı yazlık çocuk terliği laboratuvar testlerinden geçemedi.

Ürün üzerinde gerçekleştirilen hassas analizler sonucunda, terliğin "Toplam Kurşun Tayini" kriterlerini karşılamadığı ve içeriğinde tehlikeli düzeyde ağır metal barındırdığı kesinleşti.

İşte ürün bilgileri: