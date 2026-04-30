BDDK borç yapılandırma 2026: Kredi/kredi kartı yapılandırma bitti mi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar vade imkanı tanınması dikkat çekiyor.

Artan borç yükünü hafifletmek isteyen vatandaşlar 3 aylık süreçte yapılandırma başvurusunda bulunabiliyor.

3.11 faiz oranından gerçekleştirilen yapılandırma işlemi, borç yükü olan vatandaşları bir nebze rahatlattı.

Borcu devam eden ve yapılandırmak isteyenler ise, "BDDK borç yapılandırma bitti mi" merak etti.

Peki; Kredi ve kredi kartı borç yapılandırma bitti mi? İşte, son başvuru günü...

BDDK YAPILANDIRMA BİTTİ Mİ 2026

29 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenleme ile ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlara borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanındı.

Yapılandırma başvuruları ise 29 Nisan 2026 itibarıyla sona erdi.

Süreçle ilgili en güncel durum için BDDK üzerinden resmi açıklamaları takip edebilirsiniz.