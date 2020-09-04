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    Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru gelindi

    Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru gelindi

    Yılda 3 milyon yolcu taşınması planlanan havalimanı inşaatı hızla ilerliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 14:09
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı devam eden, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı.

    3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahip olacak olan havalimanı için 85 milyon 500 bin ton dolgu kullanılacağı belirtiliyor. Dolgunun üçte ikilik kısmı ise neredeyse tamamlandı.

    3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

    Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın altyapı çalışmaları da 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

    Kulesine çay bardağı şekli verilecek olan havalimanı, hem Rize hem de Artvinlileri fazlasıyla mutlu ediyor.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru gelindi #1

    Öyle ki Rizeliler şimdiden “Evden terlikle çıkıp İstanbul’a çay içmeye gideceğiz.” demeye başladı bile…

    Projenin bitiş tarihi Ocak 2022 olarak verilse de açılışın çok daha önceden yapılması hedefleniyor.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru gelindi #2

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