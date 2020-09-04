Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru gelindi

Yılda 3 milyon yolcu taşınması planlanan havalimanı inşaatı hızla ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı devam eden, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı.

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahip olacak olan havalimanı için 85 milyon 500 bin ton dolgu kullanılacağı belirtiliyor. Dolgunun üçte ikilik kısmı ise neredeyse tamamlandı.

3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın altyapı çalışmaları da 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Kulesine çay bardağı şekli verilecek olan havalimanı, hem Rize hem de Artvinlileri fazlasıyla mutlu ediyor.

Öyle ki Rizeliler şimdiden “Evden terlikle çıkıp İstanbul’a çay içmeye gideceğiz.” demeye başladı bile…

Projenin bitiş tarihi Ocak 2022 olarak verilse de açılışın çok daha önceden yapılması hedefleniyor.