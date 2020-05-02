Rize'de akrabalar arasında arazi kavgası: 2 ölü

Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kadın ve eşi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyan ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Muhtar Osman Dalyan (51) ve eşi Bahriye Dalyan (50) olay yerinde hayatını kaybederken Şerife Dalyanoğlu vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine ağır yaralanan Dalyanoğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlı H.D. jandarma tarafından aranıyor.