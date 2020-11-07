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    Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

    Pazar ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından ekipler, bölgeyi inceledi. Evler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
    • AA
    • 07.11.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 12:54
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    Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

    Rize'de dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan oldu.

    Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerdeki tarım arazilerinde hasar oluştu.

    HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Pazar ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 3 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı. Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.

    Öte yandan, şiddetli yağışın etkisiyle Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya, Pazar ilçesine bağlı Akbucak, Hoşdere, Sessizdere, Elmalık, Şehitlik ve Subaşı köylerinde de toprak kaymaları meydana geldi.

    Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldı ViDEO

    KÖY YOLU KAPANDI

    Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekiplerinin, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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