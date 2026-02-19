Rize'de Ramazan ayının gelişini silah sıkarak kutladılar

Ramazan ayı tüm Türkiye'de coşkuyla karşılandı...

2026 yılının ilk sahuru yapıldı, ilk oruç tutmaya başlandı.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Rize'de de heyecanla karşılanan 11 ayın sultanı, ilginç manzaralara sahne oldu.

SİLAH SIKARAK KARŞILADILAR

Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişine özel bir gelenek bu yıl da yerine getirildi.

İlçede vatandaşlar torpil atma, havai fişek patlatma ve silahlarla ateş etme geleneğini sürdürdü.

AKŞAM EZANI OKUNDUKTAN SONRA ATEŞLENDİ

Akşam ezanının ardından farklı mahalle ve köylerde ses çıkartan materyallerini hazırlayan vatandaşlar ateşlemeye başladı.

O anlar bölge sakinin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.