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    Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı

    AFAD, Rize'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle toplam 5 kişinin yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 23:33
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    Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

    Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı #1

    Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı #2

    Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı #3

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