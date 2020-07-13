Rize'de sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi yaralandı

AFAD, Rize'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle toplam 5 kişinin yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."