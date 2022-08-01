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    Rize'de SOLOTÜRK'ten aslını aratmayan prova uçuşu

    Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gerçekleştirilecek gösteri öncesi ısınma uçuşu yaptı.
    • 01.08.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:03
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    Rize'de SOLOTÜRK'ten aslını aratmayan prova uçuşu

    Rize'de bulunan Çay Bardağı Kulesi üzerinde SOLOTÜRK rüzgarı esti.

    4 Ağustos Perşembe günü Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri öncesi prova uçuşu yapıldı.

    Çay Bardağı Kulesi'nde gerçekleştirildi

    Yaklaşık 20 dakika süren prova, 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi'ndeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #1

    Provalar aslını aratmadı

    Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise yürekleri ağızlara getirdi.

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #2

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #3

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #4

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #5

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #6

    Rize de SOLOTÜRK ten aslını aratmayan prova uçuşu #7


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