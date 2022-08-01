Rize'de SOLOTÜRK'ten aslını aratmayan prova uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gerçekleştirilecek gösteri öncesi ısınma uçuşu yaptı.
- 01.08.2022 - 18:02
- Güncelleme : 01.08.2022 - 18:03
Rize'de bulunan Çay Bardağı Kulesi üzerinde SOLOTÜRK rüzgarı esti.
4 Ağustos Perşembe günü Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri öncesi prova uçuşu yapıldı.
Çay Bardağı Kulesi'nde gerçekleştirildi
Yaklaşık 20 dakika süren prova, 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi'ndeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Provalar aslını aratmadı
Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise yürekleri ağızlara getirdi.