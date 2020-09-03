RTÜK'ten Netflix'te yer alan 'Minnoşlar' filmi için karar

RTÜK, Netflix'in, "Minnoşlar" adlı filmi çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında, "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı.

Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından ise Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

"FİLM KALDIRILSIN"

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

AKİT TV'YE İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan, RTÜK'ün gündeminde Akit TV de yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesinin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle, Kanun’da yer alan "Yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirledi.

Üst Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.